Число запросов на убежище в Германии снизилось почти на четверть

ФРГ больше не является главным направлением для мигрантов, ищущих убежище на территории Европейского союза (ЕС).

Как передает Report, об этом пишет газета Welt со ссылкой на закрытый отчет Европейской комиссии (ЕК).

За первый квартал 2026 года число прошений об убежище в немецком государстве, указывает издание, упало практически на четверть (на 23%) относительно того же временного отрезка предыдущего года. В результате ФРГ первый раз с 2015 года оказалась лишь на четвертой строчке европейского рейтинга по числу подобных обращений, уступив свое многолетнее лидерство.

В течение первого квартала на территории Германии зафиксировали 28 922 новых прошения. Лидером по количеству запросов стала Франция (34 643), за которой расположились Испания (32 630) и Италия (32 602). На последних позициях находятся Венгрия (26) и Словакия (35). При этом в венгерском государстве, невзирая на минимальные значения, отметили рост числа заявок на 18% по сравнению с прошлым годом.

Такую статистку по Германии в документе связывают со снижением числа соответствующих прошений от сирийцев и украинцев.