Число задержанных в Париже манифестантов достигло 28

Полиция и жандармерия задержала в субботу, 6 апреля, в Париже 28 человек во время манифестаций протеста "жёлтых жилетов".

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила префектура Парижа.

Согласно её данным, ещё семь манифестантов получили устные предупреждения. Полицией и жандармерией были проконтролированы в профилактических целях более 10 тыс. человек.

По положению на середину дня, сообщило МВД, в Париже насчитывалось 3,1 тыс. манифестантов. Это значительно больше, чем в предыдущую субботу, когда показатель на середину дня равнялся 1,8 тыс.