Число задержанных на акциях в Лондоне достигло 365 человек

Полиция Лондона задержала 365 человек на акции в поддержку пропалестинского движения Palestine Action, внесенного в список запрещенных организаций в Великобритании.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

"Операция на Парламентской площади продолжается. На 18:00 (21:00 по Баку) 365 человек были задержаны за поддержку запрещенной организации. Семь задержаний были произведены за другие правонарушения, включая пять задержаний за нападение на сотрудников полиции. К счастью, никто из них серьезно не пострадал ", - сообщили в полиции.

В общей сложности 9 августа несколько сотен человек вышли на самую масштабную на сегодняшний день акцию в поддержку движения Palestine Action. Сидячая демонстрация прошла на Парламентской площади напротив Вестминстерского дворца. Активисты Palestine Action заявляли, что намерены продолжать протесты, которые идут уже более месяца и привели примерно к 500 задержаниям, поскольку намерены перегрузить судебную систему Соединенного Королевства, вынудив власти отменить запрет.