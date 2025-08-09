О нас

Число задержанных на акциях в Лондоне достигло 365 человек

Число задержанных на акциях в Лондоне достигло 365 человек Полиция Лондона задержала 365 человек на акции в поддержку пропалестинского движения Palestine Action, внесенного в список запрещенных организаций в Великобритании.
Другие страны
9 августа 2025 г. 22:01
Число задержанных на акциях в Лондоне достигло 365 человек

Полиция Лондона задержала 365 человек на акции в поддержку пропалестинского движения Palestine Action, внесенного в список запрещенных организаций в Великобритании.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

"Операция на Парламентской площади продолжается. На 18:00 (21:00 по Баку) 365 человек были задержаны за поддержку запрещенной организации. Семь задержаний были произведены за другие правонарушения, включая пять задержаний за нападение на сотрудников полиции. К счастью, никто из них серьезно не пострадал ", - сообщили в полиции.

В общей сложности 9 августа несколько сотен человек вышли на самую масштабную на сегодняшний день акцию в поддержку движения Palestine Action. Сидячая демонстрация прошла на Парламентской площади напротив Вестминстерского дворца. Активисты Palestine Action заявляли, что намерены продолжать протесты, которые идут уже более месяца и привели примерно к 500 задержаниям, поскольку намерены перегрузить судебную систему Соединенного Королевства, вынудив власти отменить запрет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Шотландии из хранилища ядерного оружия произошла утечка радиоактивной воды
В Шотландии из хранилища ядерного оружия произошла утечка радиоактивной воды
9 августа 2025 г. 22:23
WSJ: Европа и Киев представили предложение по урегулированию к переговорам РФ и США
WSJ: Европа и Киев представили предложение по урегулированию к переговорам РФ и США
9 августа 2025 г. 21:36
Макрон обсудил с Зеленским, Мерцом и Стармером координацию действий по урегулированию
Макрон обсудил с Зеленским, Мерцом и Стармером координацию действий по урегулированию
9 августа 2025 г. 21:01
При ударе российским дроном по автобусу в Херсоне двое погибли, 16 пострадали
При ударе российским дроном по автобусу в Херсоне двое погибли, 16 пострадали
9 августа 2025 г. 20:47
СМИ: В Париже задержали спрыгнувшего с парашютом с Эйфелевой башни
СМИ: В Париже задержали спрыгнувшего с парашютом с Эйфелевой башни
9 августа 2025 г. 20:34
Главы МИД Армении и Индии обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку
Главы МИД Армении и Индии обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку
9 августа 2025 г. 20:08
Рахмон: Подписание декларации между Баку и Ереваном открывает путь к достижению прочного мира
Рахмон: Подписание декларации между Баку и Ереваном открывает путь к достижению прочного мира
9 августа 2025 г. 20:01
Трамп: Вашингтон из-за преступности стал одним из самых опасных городов в мире
Трамп: Вашингтон из-за преступности стал одним из самых опасных городов в мире
9 августа 2025 г. 19:49
Генсек ООН приветствует подписание декларации между Баку и Ереваном
Генсек ООН приветствует подписание декларации между Баку и Ереваном
9 августа 2025 г. 19:28
В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0
В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0
9 августа 2025 г. 19:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi