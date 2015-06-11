​Число заболевших вирусом MERS в Южной Корее возросло до 122

Баку. 11 Июня. REPORT.AZ/ Южнокорейское министерство здравоохранения выявило 14 новых случаев заболевания коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома MERS.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, общее число заболевших достигло 122.

Также зафиксирован первый случай заражения беременной женщины в отделении неотложной помощи в одной из больниц Сеула, в которой выявлены предыдущие случаи заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре не исключили возможности проникновения коронавируса в Россию.