Число заболевших оспой обезьян в ДР Конго стремительно растет

Болезнь mpox (новое наименование оспы обезьян - ред.) распространяется в Демократической Республике Конго (ДРК) в геометрической прогрессии: за время эпидемии число погибших достигло 450 человек, а заразившихся - 11 166.
Как передает
Он добавил, что эпицентр заболевания mpox находится на западе страны, на территории провинции Экваториальная.
Муйяйя не сообщил, какой формой возбудителя вызвана последняя вспышка mpox в ДРК.
Минувшей весной на востоке страны обнаружили новый генно-модифицированный штамм mpoх, который вызвал в 2022 году эпидемию в почти 100 странах мира. ВОЗ предупредила о глобальной угрозе со стороны нового штамма mpox Clade 1b, представляющего повышенную опасность для человека.
Ранее сообщалось, что власти ДР Конго объявили на территории страны