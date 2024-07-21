Число заболевших оспой обезьян в ДР Конго стремительно растет

Болезнь mpox (новое наименование оспы обезьян) распространяется в Демократической Республике Конго (ДРК) в геометрической прогрессии: за время эпидемии число погибших достигло 450 человек, а заразившихся - 11 166.

Болезнь mpox (новое наименование оспы обезьян - ред.) распространяется в Демократической Республике Конго (ДРК) в геометрической прогрессии: за время эпидемии число погибших достигло 450 человек, а заразившихся - 11 166.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщил министр связи и по делам СМИ ДРК Патрик Муйяйя Катембве по данным минздрава республики.

Он добавил, что эпицентр заболевания mpox находится на западе страны, на территории провинции Экваториальная.

Муйяйя не сообщил, какой формой возбудителя вызвана последняя вспышка mpox в ДРК.

Минувшей весной на востоке страны обнаружили новый генно-модифицированный штамм mpoх, который вызвал в 2022 году эпидемию в почти 100 странах мира. ВОЗ предупредила о глобальной угрозе со стороны нового штамма mpox Clade 1b, представляющего повышенную опасность для человека.