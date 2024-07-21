О нас

Число заболевших оспой обезьян в ДР Конго стремительно растет

Число заболевших оспой обезьян в ДР Конго стремительно растет Болезнь mpox (новое наименование оспы обезьян) распространяется в Демократической Республике Конго (ДРК) в геометрической прогрессии: за время эпидемии число погибших достигло 450 человек, а заразившихся - 11 166.
Другие страны
21 июля 2024 г. 02:44
Число заболевших оспой обезьян в ДР Конго стремительно растет

Болезнь mpox (новое наименование оспы обезьян - ред.) распространяется в Демократической Республике Конго (ДРК) в геометрической прогрессии: за время эпидемии число погибших достигло 450 человек, а заразившихся - 11 166.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщил министр связи и по делам СМИ ДРК Патрик Муйяйя Катембве по данным минздрава республики.

Он добавил, что эпицентр заболевания mpox находится на западе страны, на территории провинции Экваториальная.

Муйяйя не сообщил, какой формой возбудителя вызвана последняя вспышка mpox в ДРК.

Минувшей весной на востоке страны обнаружили новый генно-модифицированный штамм mpoх, который вызвал в 2022 году эпидемию в почти 100 странах мира. ВОЗ предупредила о глобальной угрозе со стороны нового штамма mpox Clade 1b, представляющего повышенную опасность для человека.

Ранее сообщалось, что власти ДР Конго объявили на территории страны эпидемию оспы обезьян.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Левые опротестуют избрание Брон-Пиве спикером парламента Франции
Левые опротестуют избрание Брон-Пиве спикером парламента Франции
21 июля 2024 г. 03:12
Франция запретила более 4 тыс. человек посещать Олимпийские игры
Франция запретила более 4 тыс. человек посещать Олимпийские игры
21 июля 2024 г. 02:07
В ДТП с автобусом на границе Боливии и Чили погибли по меньшей мере 16 человек
В ДТП с автобусом на границе Боливии и Чили погибли по меньшей мере 16 человек
21 июля 2024 г. 01:26
Глава МИД Израиля призвал ужесточить санкции против Ирана после ударов в Йемене
Глава МИД Израиля призвал ужесточить санкции против Ирана после ударов в Йемене
21 июля 2024 г. 00:56
У побережья Сенегала перехвачено судно с более 200 нелегалами
У побережья Сенегала перехвачено судно с более 200 нелегалами
21 июля 2024 г. 00:18
Врач Байдена сообщил об улучшении состояния американского лидера
Врач Байдена сообщил об улучшении состояния американского лидера
20 июля 2024 г. 23:46
Израиль атаковал в Йемене объекты двойного назначения и энергоинфраструктуру
Израиль атаковал в Йемене объекты двойного назначения и энергоинфраструктуру
20 июля 2024 г. 23:28
В ходе беспорядков на западе Франции пострадали девять человек
В ходе беспорядков на западе Франции пострадали девять человек
20 июля 2024 г. 22:54
Байден и фон дер Ляйен обсудили шаги против РФ и помощь Киеву
Байден и фон дер Ляйен обсудили шаги против РФ и помощь Киеву
20 июля 2024 г. 22:33
В Румынии на зооферме обнаружен вирус чумы мелких жвачных
В Румынии на зооферме обнаружен вирус чумы мелких жвачных
20 июля 2024 г. 22:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi