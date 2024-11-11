Число заболевших mpox с начала года в Африке превысило 50 тысяч

Количество заболевших mpox (новое наименование оспы обезьян) превысило в Африке с начала года 50 тысяч.

Количество заболевших mpox (новое наименование оспы обезьян) превысило в Африке с начала года 50 тысяч.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция SABC со ссылкой на последние данные Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний - специализированной организации Африканского союза.

"С 1 января 2024 года в Африке выявлено 50 840 случаев заболевания mpox. Число летальных случаев - 1 083. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост количества заболевших mpox на континенте составил 545%", - говорится в сообщении.

По данным центров, за минувшую неделю число новых случаев заболевания mpox составило в Африке 2 532, а погибших - 32 человека. Растет число заболевших в Уганде. Отмечается, что ДР Конго и Бурунди насчитывают наибольшее число новых инфицированных mpox - 86,7% от их общего количества.