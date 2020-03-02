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Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч

​Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тыся

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1 160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7 169.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в отчете, опубликованном на сайте организации, говорится, что заражение коронавирусом вне Китая зафиксировано уже в 58 странах. Количество летальных исходов выросло до 104 (18 за сутки).

По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 79 968 человек, скончались 2 873. Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру составляет 87 137 человек.

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