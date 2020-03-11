Число заболевших коронавирусом в мире превысило 113 тысяч

За последние сутки во всем мире было зафиксировано 4 125 новых случаев заражения коронавирусом, 203 инфицированных скончались.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, по данным организации, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 702 человека, из них 80 924 в Китае.

Количество заболевших за пределами Китая растет: за последние сутки зафиксировано 4 125 новых случаев заболевания, в то время как в Китае за сутки число заболевших увеличилось только на 20 человек.

Как следует из коммюнике ВОЗ, общее число летальных случаев в Китае достигло 3 140, из них 17 за последние сутки. За пределами Китая всего скончались 872, из них 186 новых случаев.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.