Число заболевших коронавирусом в Китае возросло до 1330

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Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1330, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В столице КНР - Пекине - диагноз подтвержден у 36 человек, в очаге распространения инфекции - провинции Хубэй - 729 заболевших.

Отметим, что ранее сообщалось о 1287 инфицированных. К настоящему времени умер 41 человек. Случаи заболевания диагностированы во всех регионах страны, за исключением Тибетского автономного района.

В ряде городов страны в связи с распространением вируса объявлен высший уровень реагирования.