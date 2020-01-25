Число заболевших коронавирусом в Китае возросло до 1330

Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1330, передает Report со ссылкой на ТАСС.
В столице КНР - Пекине - диагноз подтвержден у 36 человек, в очаге распространения инфекции - провинции Хубэй - 729 заболевших.
Отметим, что ранее сообщалось о 1287 инфицированных. К настоящему времени умер 41 человек. Случаи заболевания диагностированы во всех регионах страны, за исключением Тибетского автономного района.
В ряде городов страны в связи с распространением вируса объявлен высший уровень реагирования.