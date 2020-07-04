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Число заболевших коронавирусом в Бангладеш превысило 159 тыс.

Число заболевших коронавирусом в Бангладеш превысило 159 тыс. Число зараженных COVID-19 &в Бангладеш выросло за сутки более чем на 3,2 тыс.&человек, всего в стране выявлены более 159 тысяч случаев заболевания.
Другие страны
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4 июля 2020 г. 23:49
Число заболевших коронавирусом в Бангладеш превысило 159 тыс.

Число зараженных COVID-19  в Бангладеш выросло за сутки более чем на 3,2 тыс. человек, всего в стране выявлены более 159 тысяч случаев заболевания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно последним данным, за сутки были выявлены 3 288 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 159 679. За сутки от коронавируса погибли 29 человек, общее число погибших составляет 1 997.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысячи человек скончались.

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