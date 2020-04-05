​Число заболевших коронавирусом на Украине возросло до 1225 человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией на Украине возросло до 1 225 человек, 32 больных скончались, 25 пациентов выздоровели.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"По данным ЦОЗ (Центра охраны здоровья - ред.), по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1 225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19. Всего 25 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме", - говорится в Telegram-канале минздрава.