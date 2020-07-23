Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло на 202 тысячи

Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 202 тысячи и превысило 14,7 миллиона.

Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 202 тысячи и превысило 14,7 миллиона.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 202 726 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 4286 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 14 765 256, число летальных исходов - 612 054.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 7 811 127 и Европе - 3 124 701.