​Число заболевших COVID-19 в Мексике приближается к 203 тыс.

Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Мексике выросло на 6104 за сутки, до 202 951.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщил глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

"На сегодняшний день в Мексике у 202 951 человека подтвердили заболевание COVID-19. Скончались от осложнений этого заболевания, к сожалению, 25 060 человек", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Власти изучают анализы 62 475 пациентов с подозрением на коронавирус и 1966 умерших. За сутки коронавирус подтвержден у 736 умерших.