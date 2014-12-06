По официальным данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на начало декабря, от конфликта вынуждены были бежать 514 тысяч человек. "Многие жители страны обращаются за международной защитой, - сообщил пресс-секретарь УВКБ Уильям Спиндлер. - Так, около 233 тыс. украинцев обратились к российским властям с просьбой предоставить статус беженца или убежище".
Общее число украинцев, обратившихся за видом на жительство в соседние страны, оценивается в 317 тыс. человек. Больше всего их в России, Беларуси и Польше.
Не иссякает поток украинцев в Европу. По данным на конец октября, убежища в странах Евросоюза попросили 8 936 украинцев. Это в десять раз больше, чем за весь 2013 год.
Число вынужденных переселенцев в Украине превысило полмиллиона
По официальным данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на начало декабря, от конфликта вынуждены были бежать 514 тысяч человек. "Многие жители страны обращаются за международной защитой, - сообщил пресс-секретарь УВКБ Уильям Спиндлер. - Так, около 233 тыс. украинцев обратились к российским властям с просьбой предоставить статус беженца или убежище".
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