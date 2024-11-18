Число умерших в Бангладеш с начала года от лихорадки денге достигло 415 человек

Число умерших в Бангладеш с начала года от лихорадки денге достигло 415 человек

Число смертельных случаев в результате заболевания лихорадкой денге в Бангладеш с начала года возросло до 415 человек.

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