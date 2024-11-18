Число умерших в Бангладеш с начала года от лихорадки денге достигло 415 человек

Число смертельных случаев в результате заболевания лихорадкой денге в Бангладеш с начала года возросло до 415 человек.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Главное управление службы здравоохранения южноазиатского государства.
За последние 24 часа от вирусной лихорадки умерли восемь жителей страны, в больницы доставлены 1 389 заболевших. Основной очаг распространения денге находится в Дакке и ее окрестностях. Около 4 035 пациентов с симптомами этой болезни проходят лечение в больницах по всей стране. С 1 января 2024 года в Бангладеш было зарегистрировано 79 984 случая заболевания денге.
Первая крупная вспышка лихорадки в Бангладеш произошла в 2000 году, и с тех смертность от этого заболевания ежегодно остается высокой. В 2023 году число умерших от лихорадки превысило 1 700 человек, количество инфицированных достигло 321 тыс.
Денге распространяется в стране в июне - сентябре в сезон муссонных дождей. Сейчас рост больных лихорадкой увеличивается, несмотря на усиленные меры властей республики по контролю за размножением комаров.