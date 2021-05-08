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Число умерших при взрывах в Кабуле превысило 20 человек - ОБНОВЛЕНО

Число умерших при взрывах в Кабуле превысило 20 человек - ОБНОВЛЕНО Три взрыва произошли перед государственной школой для девочек в Кабуле
Другие страны
8 мая 2021 г. 18:15
Число умерших при взрывах в Кабуле превысило 20 человек - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 27 человек погибли, 46 пострадали при взрывах у школы в западной части Кабула, столицы Афганистана.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал 1TV со ссылкой на источник.

По его данным, три взрыва произошли перед государственной школой для девочек в Кабуле. Ранее министерство внутренних дел страны сообщило, что 35 человек были доставлены в больницу.

По словам очевидцев, причиной взрывов стала заложенная в машину бомба, но представители службы безопасности не подтвердили эту информацию. Ранее телеканал 1TV сообщил, что министерство внутренних дел подтвердило факт взрывов, но не дало комментариев касательно их происхождения и количества жертв.

17.55

По меньшей мере 15 человек погибли и 20 пострадали в результате серии взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, взрывы произошли у школы для девочек в районе Даште-Барчи на западе столицы.

Министерство внутренних дел страны сообщило о трёх взрывах. При этом есть сведения, что могли взорваться три ракеты.

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Версия на английском языке 15 people die in Kabul explosions

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