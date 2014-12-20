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    ​Число умерших от лихорадки Эбола в мире превысило 7,3 тыс. человек

    Почти 500 новых смертей приходятся на три африканские страны

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Число умерших от геморрагической лихорадки Эбола во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 20 декабря, достигло 7373 человек, число заразившихся увеличилось до 19031 человека.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", ВОЗ отмечает, что почти 500 новых смертей по сравнению с опубликованными 17 декабря данными приходятся на три африканские страны - Сьерра-Леоне, Либерия и Гвинея, где продолжает бушевать эпидемия.

    Ранее на этой неделе ВОЗ фиксировала гибель 6915 человек.

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