Число умерших от коронавируса в мире превысило 9 000 человек

Число жертв коронавируса в мире достигло 9 276 человек.

Как сообщает Report, наибольшее количество летальных исходов было зарегистрировано в Китае (3 245), Италии (2 978), Иране (1 284), Испании (767) и Франции (264).

Отметим, что до сих пор инфекция была зарегистрирована в более чем 176 странах.

Коронавирус начал распространяться в китайском Ухане в декабре прошлого года.

В мире коронавирусной инфекцией до сих пор заразились 225 237 человек. Количество выздоровевших - 85 823 человека.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.