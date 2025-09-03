Число умерших кандидатов от АдГ перед местными выборами выросло до семи

Число кандидатов от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которые умерли незадолго до выборов в местные органы власти в Северном Рейне – Вестфалии, возросло до семи.

Как передает Report, об этом пишет газета Die Welt.

В публикации говорится, что в партии скончались семь кандидатов, которые должны были принимать участие в выборах. Среди них 80-летний Ханс-Йоахим Кинд, который был выдвиженцем по одномандатному округу в районе Кременхолль города Ремшайд. Мужчина умер от естественных причин после продолжительной болезни.

"В Кременголле также теперь необходимо перепечатать бюллетени для голосования, а избирателям, голосующим по открепительным удостоверениям, необходимо снова проголосовать", - говорится в статье.

Журналисты отметили, что признаков того, что смерти политиков были насильственными, нет.

Ранее сообщалось о шести погибших.