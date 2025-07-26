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Число сотрудников NASA сократится на 21%

Число сотрудников NASA сократится на 21% Руководство Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ожидает, что число его сотрудников уменьшится на 3 870, примерно до 14 тыс.
Другие страны
26 июля 2025 г. 08:08
Число сотрудников NASA сократится на 21%

Руководство Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ожидает, что число его сотрудников уменьшится на 3 870, примерно до 14 тыс.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель космического ведомства Шерил Уорнер.

Она отметила, что в NASA намерены "обеспечить баланс между необходимостью оптимизации и повышения эффективности, а также сохранением возможности в полной мере стремиться к золотому веку в сфере исследования [космоса] и инноваций", включая изучение Луны и Марса.

Согласно приведенным Уорнер данным, около 3 870 сотрудников управления (21% общей численности) согласились принять участие в двух программах сокращения штата. В их рамках служащие могут добровольно уволиться при предоставлении им дополнительной платы или на других льготных условиях.

Представитель ведомства не привела точные сроки увольнения упомянутых служащих.

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