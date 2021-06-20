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Число смертей из-за коронавируса в Бразилии превысило полмиллиона

Число смертей из-за коронавируса в Бразилии превысило полмиллиона Число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией нового типа, в Бразилии выросло до 500 800, из которых за последние 24 часа зафиксирован 2 301 случай.
Другие страны
20 июня 2021 г. 02:33
Число смертей из-за коронавируса в Бразилии превысило полмиллиона

Число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией нового типа, в Бразилии выросло до 500 800, из которых за последние 24 часа зафиксирован 2 301 случай.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу Минздравом страны.

Число подтвержденных случаев инфицирования за последние сутки увеличилось на 82 288, до 17 883 750. Выздоровели свыше 16,1 млн человек, активных случаев заболевания насчитывается около 1,2 млн. На 100 тыс. жителей приходятся 8 510 случаев заражения и 238 летальных исходов.

За истекшую в субботу 24-ю неделю эпидемиологического календаря Бразилии зафиксированы 508 932 новых случая заражения - максимальное число с конца марта. Умерли 14 528 человек - это максимум с начала мая.

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