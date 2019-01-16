Число случаев заражения Эболой в ДРК превысило 650 человек

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 658, из них 402 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

"Эбола - ситуация на вторник, 15 января 2019 года: всего 658 случаев (609 подтвержденных и 49 возможных), 402 (человека - ред.) скончались и 237 - выздоровели", - говорится в заявлении, размещенном в аккаунте министерства в Twitter.Болезнь, вызванная вирусом Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: