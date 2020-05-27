Число случаев заражения COVID-19 в Узбекистане превысило 3,3 тысячи

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 43 человека и достигло 3 333.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. Накануне число зарегистрированных случаев выросло до 3 290, 14 пациентов скончались, 2 636 выздоровели.

"По состоянию на 27 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3 333", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

Во вторник всего было зафиксировано 75 новых случаев COVID-19, в понедельник - 51, в воскресенье – 49. По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 683 пациента с COVID-19, в том числе, четверо - в тяжелом состоянии.