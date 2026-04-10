Число случаев кишечной инфекции во Владимирской области РФ достигло 375

В округе Муром Владимирской области России зарегистрировано 375 случаев острой кишечной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщается в публикации правительства региона в соцсетях.

Среди заболевших - 188 детей и 187 взрослых. Госпитализированы 32 ребенка и 38 взрослых, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Амбулаторное лечение получают 129 детей и 106 взрослых.

Ранее сообщалось о 105 зафиксированных случаях острой кишечной инфекции во Владимирской области.