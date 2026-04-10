Число случаев кишечной инфекции во Владимирской области РФ достигло 375
Другие страны
- 10 апреля, 2026
- 12:41
В округе Муром Владимирской области России зарегистрировано 375 случаев острой кишечной инфекции.
Как передает Report, об этом сообщается в публикации правительства региона в соцсетях.
Среди заболевших - 188 детей и 187 взрослых. Госпитализированы 32 ребенка и 38 взрослых, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Амбулаторное лечение получают 129 детей и 106 взрослых.
Ранее сообщалось о 105 зафиксированных случаях острой кишечной инфекции во Владимирской области.
