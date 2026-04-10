Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Число случаев кишечной инфекции во Владимирской области РФ достигло 375

    Другие страны
    • 10 апреля, 2026
    • 12:41
    Число случаев кишечной инфекции во Владимирской области РФ достигло 375

    В округе Муром Владимирской области России зарегистрировано 375 случаев острой кишечной инфекции.

    Как передает Report, об этом сообщается в публикации правительства региона в соцсетях.

    Среди заболевших - 188 детей и 187 взрослых. Госпитализированы 32 ребенка и 38 взрослых, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

    Амбулаторное лечение получают 129 детей и 106 взрослых.

    Ранее сообщалось о 105 зафиксированных случаях острой кишечной инфекции во Владимирской области.

    Кишечная инфекция Владимирская область Россия

    Последние новости

