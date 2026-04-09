Во Владимировской области РФ зафиксировано 105 случаев острой кишечной инфекции

106 случаев острой кишечной инфекции зафиксировано в Муроме во Владимировской области (Россия).

Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой местные власти.

Сообщается, что 50 заболевших уже госпитализированы, из них 25 детей.

Пациенты находятся в состоянии легкой и средней тяжести, им оказывается медпомощь.

Причины массового отравления устанавливаются.