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Число случаев COVID-19 в мире превысило 110 миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило 110 миллионов Выздоровели почти 62 миллиона заразившихся
Другие страны
18 февраля 2021 г. 19:50
Число случаев COVID-19 в мире превысило 110 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 миллионов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По последним данным университета, коронавирусной инфекцией в мире заразились 110 024 593 человека, скончались 2 432 825 пациентов, выздоровели почти 62 миллиона заразившихся.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanlar 110 milyonu ötdü

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