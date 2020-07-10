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Число случаев COVID-19 в Израиле превысило 36 тысяч

Число случаев COVID-19 в Израиле превысило 36 тысяч Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1 441 за сутки и достигло в пятницу вечером 36 266, еще три пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших составило 351.
Другие страны
10 июля 2020 г. 21:09
Число случаев COVID-19 в Израиле превысило 36 тысяч

Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1 441 за сутки и достигло в пятницу вечером 36 266, еще три пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших составило 351.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения.

По данным ведомства, число больных на текущий момент составляет 17 302. В тяжелом состоянии находятся 130 пациентов, из них 42 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 18 613 человек уже выздоровели.

Отметим, что в Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. В понедельник правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничат количество посетителей в связи с ростом заболеваемости.

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