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    ​Число раненных в землетрясении в Перу достигло почти 70 человек

    Власти Перу уже объявили чрезвычайное положение на территории провинции

    Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/ Число раненных при землетрясении в Перу достигло 68 человек, количество погибших, по уточненным данным, составляет четыре человека, а не девять, как сообщалось ранее.

    Как передает Report, по данным национального института гражданской обороны южноамериканской страны, непригодными для жилья после удара стихии стали 132 дома, частично разрушены 556 строений, церковь и отель.

    Как сообщает Diario de Colima, среди погибших – ребенок и турист из США, находившийся в разрушенном отеле.

    Власти Перу уже объявили чрезвычайное положение на территории провинции Кайома в регионе Арекипа и доставляют туда гуманитарную помощь для оставшихся без крова.

    Магнитуда подземных толчков составила 5,2, эпицентр находился в 3,1 километра восточнее города Копораке в Арекипе.

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