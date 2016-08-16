​Число раненных в землетрясении в Перу достигло почти 70 человек

Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/ Число раненных при землетрясении в Перу достигло 68 человек, количество погибших, по уточненным данным, составляет четыре человека, а не девять, как сообщалось ранее.

Как передает Report, по данным национального института гражданской обороны южноамериканской страны, непригодными для жилья после удара стихии стали 132 дома, частично разрушены 556 строений, церковь и отель.

Как сообщает Diario de Colima, среди погибших – ребенок и турист из США, находившийся в разрушенном отеле.

Власти Перу уже объявили чрезвычайное положение на территории провинции Кайома в регионе Арекипа и доставляют туда гуманитарную помощь для оставшихся без крова.

Магнитуда подземных толчков составила 5,2, эпицентр находился в 3,1 километра восточнее города Копораке в Арекипе.