Число пропавших при сходе лавины в Италии выросло до 24

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Надежда найти выживших в результате схода лавины на отель в центральной Италии остаётся спустя 5 суток после трагедии.

Как передает Report, со ссылкой на телеканала Rai3, об этом заявил глава итальянской службы Гражданской обороны Фабрицио Курчо.

В среду снежная лавина, сход которой могли провоцировать сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу в горном массиве Гран-Сассо в регионе Абруццо.

"Работающие в таких тяжелых условиях делают это таким образом, чтобы найти еще живых людей… поэтому надежда есть всегда", — заявил Курчо в воскресенье в эфире телеканала Rai3.

Власти провинции Пескара, где произошла трагедия, заявили о появлении в списке пропавших без вести еще одного человека. В заявлении местной прокуратуры говорится, что один из выживших рассказал спасателям об оставшемся под обломками мужчине сенегальского происхождения, который работал в гостинице. Таким образом, число пропавших возросло до 24, 11 удалось спастись, пятеро признаны погибшими.