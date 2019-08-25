Число пожаров в Бразилии за два дня увеличилось больше чем на 1,5 тысячи

Специалисты за четверг и пятницу зафиксировали 1663 новых пожара в Бразилии, половина из них в Амазонии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Comercio со ссылкой на данные Национального института космических исследований (INPE).

За весь год в Бразилии произошли 78,4 тысячи лесных пожаров, это худший показатель с 2013 года.Власти страны после критики со стороны международного сообщества направили на борьбу с огнем армию.Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС готов оказать Бразилии финансовую помощь в борьбе с амазонскими пожарами.