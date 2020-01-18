Число пострадавших в столкновениях в ливанском Бейруте превысило 165 человек

Количество пострадавших в ходе столкновений в центре Бейрута превысило 165 человек, из них 65 госпитализированы, сообщает Ливанское отделение Красного креста.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о 75 пострадавших.

"Более 65 раненых госпитализированы на данный момент. Более 100 пострадавшим оказана помощь на месте", - сообщается в заявлении.

Среди пострадавших как демонстранты, так и силовики. Травмы в основном вызваны слезоточивым газом, но есть раненые из-за попадания камней.

Президент Ливана Мишель Аун ранее потребовал от армии и полиции принять все меры по стабилизации ситуации в центре Бейрута. Полиция стянула крупные силы к месту событий, прибывшие подразделения армии готовятся вмешаться и оказать поддержку полиции.

Ранее активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов. Однако мирная демонстрация быстро переросла в беспорядки после того как часть демонстрантов начала забрасывать полицию петардами. Сильные столкновения продолжаются на Площади павших. Полиция пустила в ход спецтехнику.