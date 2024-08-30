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Число пострадавших в результате тайфуна "Шаньшань" в Японии возросло до 104

Число пострадавших в результате тайфуна "Шаньшань" в Японии возросло до 104 Жертвами тайфуна "Шаньшань" в Японии стали по меньшей мере четыре человека, двое числятся пропавшими без вести.
Другие страны
30 августа 2024 г. 09:27
Число пострадавших в результате тайфуна Шаньшань в Японии возросло до 104

Жертвами тайфуна "Шаньшань" в Японии стали по меньшей мере четыре человека, 104 получили ранения, двое числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, "Шаньшань" стал одним из самых сильных за последнее десятилетие тайфунов и продолжает продвигаться в северо-восточном направлении японского острова Кюсю.

За последние сутки тайфун несколько ослаб, однако порывы ветра достигали 126 км/ч. Еще до того, как он обрушился на остров Кюсю, в результате оползня погибли три члена одной семьи в префектуре Айти.

Ранее было объявлено о том, что в Японии отменено более 630 рейсов из-за тайфуна, который в настоящее время находится над севером юго-западного японского острова Кюсю и медленно движется в северо-восточном направлении.

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