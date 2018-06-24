Число пострадавших при взрыве в Эфиопии увеличилось до 156 человек

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Девять сотрудников сил безопасности задержаны в связи со взрывом в эфиопской столице Аддис-Абебе, в результате которого пострадали не менее 156 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета Reporter Ethiopia.

"Девять сотрудников службы безопасности, включая заместителя комиссара полицейской комиссии Аддис-Абебы, были задержаны в связи со взрывом бомбы в субботу 23 июня 2018 года во время митинга в Аддис-Абебе в поддержку премьер-министра Абия Ахмеда", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что премьер-министр навестил пострадавших, находящихся в больницах.

В субботу на митинге в поддержку эфиопского премьера Абия Ахмеда в столице произошел взрыв. По словам организатора мероприятия, граната была брошена в сторону трибуны, с которой выступал премьер. Сам премьер-министр не пострадал.