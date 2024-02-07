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Число пострадавших при взрыве на пиротехническом заводе в Индии превысило 170 человек

Число пострадавших при взрыве на пиротехническом заводе в Индии превысило 170 человек Число пострадавших в результате взрыва на подпольном заводе пиротехники в индийском штате Мадхья-Прадеж возросло до 174 человек.
Другие страны
7 февраля 2024 г. 10:11
Число пострадавших при взрыве на пиротехническом заводе в Индии превысило 170 человек

Число пострадавших в результате взрыва на подпольном заводе пиротехники в индийском штате Мадхья-Прадеж возросло до 174 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.

Взрыв произошел во вторник. Ранее сообщалось об 11 погибших и около 60 пострадавших. Газета Times of India сообщала, что часть людей погибла в результате давки, начавшейся после взрыва.

"В результате взрыва и последующего пожара погибли 11 человек и еще 174 получили ранения", - говорится в сообщении телеканала.

Полиция задержала двух владельцев завода. Им были предъявлены обвинения в том числе в непредумышленном убийстве.

Причина взрыва пока не установлена.

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Версия на английском языке Over 170 people injured in explosion at illegal firecracker factory in India

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