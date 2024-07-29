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Число пострадавших при взрыве на химзаводе в Германии достигло 18 человек

Число пострадавших при взрыве на химзаводе в Германии достигло 18 человек Число пострадавших в результате взрыва на предприятии крупнейшего в Германии химического концерна BASF увеличилось до 18 человек.
Другие страны
29 июля 2024 г. 23:16
Число пострадавших при взрыве на химзаводе в Германии достигло 18 человек

Число пострадавших в результате взрыва на предприятии крупнейшего в Германии химического концерна BASF увеличилось до 18 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

Отмечается, что все пострадавшие в качестве меры предосторожности были доставлены в заводскую поликлинику.

Причиной случившегося, вероятно, является утечка органического растворителя. Власти Людвигсхафена сообщили, что опасности для населения нет.

По информации издания, около 12:00 по местному времени (14:00 по бакинскому времени) на заводе BASF в Людвигсхафене (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) произошел взрыв, спровоцировавший пожар, который был быстро потушен.

После сообщений о пожаре котировки акций BASF на фондовой бирже временно сократились на 2,8%.

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