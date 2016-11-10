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    Число пострадавших при стрельбе в Сиэтле увеличилось до пяти - ФОТО

    У двух из пяти ранения, травмы, опасные для жизни

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате стрельбы в центре американского города Сиэтл, где проходит акция протеста против избрания президентом США Дональда Трампа, увеличилось до пяти.

    Как передает Report, об этом сообщает городская противопожарная служба.

    Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

    "Бригады противопожарной службы оказывают помощь пяти пациентам с огнестрельными ранения, у двух из пяти ранения, травмы, опасные для жизни", — говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте службы в Twitter.

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