Число пострадавших при стрельбе в Сиэтле увеличилось до пяти - ФОТО

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате стрельбы в центре американского города Сиэтл, где проходит акция протеста против избрания президентом США Дональда Трампа, увеличилось до пяти.

Как передает Report, об этом сообщает городская противопожарная служба.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

"Бригады противопожарной службы оказывают помощь пяти пациентам с огнестрельными ранения, у двух из пяти ранения, травмы, опасные для жизни", — говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте службы в Twitter.