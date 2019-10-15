Число пострадавших при протестах в Каталонии возросло до 130 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число пострадавших в ходе протестов в связи с решением Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, составило более 130 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным местных СМИ, экстренные службы сегодня оказали помощь 131 человеку.

Большая часть пострадавших - 115 человек - приходится на акцию протеста, прошедшую в барселонском аэропорту "Эль-Прат".

Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, он был направлен в больницу из-за травмы глаза.

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Число пострадавших, в результате протестов сторонников независимости Каталонии возросло до 56.

Как передает Report со ссылкой на El Pais, отмечается, что большинство из пострадавших получили ушибы в первом терминале аэропорта Барселоны, где проходит крупная манифестация.

Ранее сообщалось о 37 пострадавших в результате акций протеста сторонников независимости Каталонии.