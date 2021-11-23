О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число пострадавших при наезде на толпу в американском Висконсине возросло до 48

Число пострадавших при наезде на толпу в американском Висконсине возросло до 48 Число пострадавших в результате наезда внедорожника 21 ноября на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Винсконсин), по уточненным данным, составило 48, среди них есть двое детей, которые находятся в критическом состоянии.
Другие страны
23 ноября 2021 г. 00:39
Число пострадавших при наезде на толпу в американском Висконсине возросло до 48

Число пострадавших в результате наезда внедорожника 21 ноября на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Винсконсин), по уточненным данным, составило 48, среди них есть двое детей, которые находятся в критическом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на онлайн-брифинге глава полиции Уокешо Дэниэл Томпсон.

"По нашим данным, пострадало 48 человек, еще пятеро человек погибло", - сказал он.

Томпсон добавил, что выстрелы во время инцидента, о которых сообщали некоторые СМИ, были сделаны полицейским, пытавшимся остановить внедорожник. Однако он был вынужден прекратить огонь, чтобы не пострадали окружающие люди.

Глава полиции города уточнил, что задержанный Даррел Брукс находится под стражей, однако не стал раскрывать деталей о его состоянии и местонахождении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da 48 nəfərə avtomobillə xəsarət yetirən şübhəli şəxsin kimliyi məlum olub

Самое важное

Сотрудник Азеришыг подорвался на мине в Лачыне
Сотрудник "Азеришыг" подорвался на мине в Лачыне
22 ноября 2021 г. 20:58
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
20 ноября 2021 г. 14:41
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
20 ноября 2021 г. 10:52
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
20 ноября 2021 г. 00:54
Минул год со дня освобождения Агдама 
Минул год со дня освобождения Агдама 
20 ноября 2021 г. 00:00
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
19 ноября 2021 г. 11:24
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
18 ноября 2021 г. 21:53
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
18 ноября 2021 г. 20:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi