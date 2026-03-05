Число пострадавших при атаках Ирана на ОАЭ возросло до 94

Число пострадавших в результате атак Ирана на ОАЭ увеличилось до 94.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны ОАЭ.

В ведомстве отметили, что с начала иранской агрессии было обнаружено 196 баллистических ракет, из которых 181 были уничтожены, 13 упали в море, а 2 приземлились на территории страны.

Кроме того, было обнаружено 1072 иранских беспилотника, из которых 1001 были перехвачены, а 71 приземлились на территории страны. Также было обнаружено и уничтожено восемь крылатых ракет.

"В результате этих нападений погибли 3 гражданина Пакистана, Непала и Бангладеш, а 94 гражданина ОАЭ, Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских островов и Турции получили незначительные ранения", - говорится в сообщении министерства.