    • 05 марта, 2026
    • 16:00
    Число пострадавших при атаках Ирана на ОАЭ возросло до 94

    Число пострадавших в результате атак Ирана на ОАЭ увеличилось до 94.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны ОАЭ.

    В ведомстве отметили, что с начала иранской агрессии было обнаружено 196 баллистических ракет, из которых 181 были уничтожены, 13 упали в море, а 2 приземлились на территории страны.

    Кроме того, было обнаружено 1072 иранских беспилотника, из которых 1001 были перехвачены, а 71 приземлились на территории страны. Также было обнаружено и уничтожено восемь крылатых ракет.

    "В результате этих нападений погибли 3 гражданина Пакистана, Непала и Бангладеш, а 94 гражданина ОАЭ, Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских островов и Турции получили незначительные ранения", - говорится в сообщении министерства.

    İranın BƏƏ-yə raket və dron hücumları nəticəsində xəsarət alanların sayı 94-ə çatıb
    Number of injured in Iran's attacks on UAE rises to 94
