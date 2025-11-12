Число пострадавших на Тайване из-за тайфуна "Фунг-Вонг" превысило 50 человек

По меньшей мере 51 человек пострадал на Тайване в результате инцидентов, вызванных проливными дождями, которые принес приближающийся тайфун "Фунг-Вонг"

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, властями было принято решение о закрытии предприятий и школ в большинстве южных районов острова. Более 8300 жителей были эвакуированы в безопасные места в преддверии прибытия тайфуна, который, по прогнозам метеорологов, достигнет острова 12 ноября , хотя и в значительно ослабленном состоянии.

Тайфун уже принес рекордные ливни на горное восточное побережье и вызвал наводнения, местами поднявшиеся до уровня шеи.