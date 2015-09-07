Число посетивших Анталью граждан РФ сократилось за 8 месяцев на 22%

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Российские туристы стали реже посещать самую популярную у них турецкую провинцию Анталья, турпоток из РФ сократился за 8 месяцев 2015 года на 22,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Союза предпринимателей в области туризма турецкого Средиземноморья.

"Российские туристы занимают лидирующие место среди иностранцев, приезжающих в Анталью. За 8 месяцев этого года в регион приехало 2,17 миллиона россиян, что на 617 тысяч, или на 22,1%, меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общий турпоток иностранных туристов в Анталью за 8 месяцев сократился на 6,1%", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что на сокращение числа посещающих Анталью россиян повлияли экономические проблемы в России, в то время как туристы из западных стран стали реже посещать Турцию из-за политической нестабильности в стране, связанной со столкновениями турецких военных и курдских боевиков.

В 2014 году число посетивших Турцию туристов выросло на 5,6% по сравнению с 2013 годом и составило 41,5 миллиона человек. Из них 35,9 миллиона составили иностранные туристы и 5,6 миллиона - турки, постоянно проживающие за рубежом.

Как ранее отмечалось в сообщении министерства культуры и туризма Турции, проблемы в туристическом секторе страны в этом году обусловлены главным образом уменьшением числа туристов из РФ. В 2014 году Турцию посетили более 4,38 миллиона граждан России, однако начиная с ноября количество россиян, отдыхающих в этой стране, стало сокращаться в связи с падением курса рубля.