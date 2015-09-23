Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Число пользователей Instagram превысило 400 миллионов.

Как передает Report, аудитория соцсети увеличилась на 100 миллионов всего за девять месяцев.

Более половины новичков проживают за пределами США. Прирост обеспечили юзеры из Европы и Азии, при этом наибольшую активность проявили жители Бразилии, Японии и Индонезии, отмечается в блоге фотосервиса.

За четыре года существования Instagram общее количество загруженных туда фото превысило 40 миллиардов.

По численности аудитории соцсеть продолжает опережать Twitter, у которого насчитывается 316 миллионов пользователей.