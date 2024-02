Число сотрудников средств массовой информации, погибших в секторе Газа с момента обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, достигло 125.

Как сообщает Report, об этом председатель Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис написал на своей странице в соцсети "Х".

"С начала текущей фазы конфликта на Ближнем Востоке погибло около 125 журналистов, многие получили серьезные ранения, в том числе сегодня в Рафахе", - говорится в публикации.