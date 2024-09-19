Число погибших во время второй серии взрывов в Ливане увеличилось до 25

Количество погибших во время взрывов электроники в Ливане 18 сентября увеличилось до 37, ранее власти страны сообщали о 20 жертвах.

Количество погибших во время взрывов электроники в Ливане 18 сентября увеличилось до 25.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Фираса Абъяда.

Ранее власти страны сообщали о 20 жертвах взрывов в среду.

Абъяд добавил, что число пострадавших во время второй волны взрывов увеличилось до 708.

Всего в результате взрывов электроники 17 и 18 сентября в Ливане погибли 37 человек, 287 человек находятся в критическом состоянии.

Генеральный директор гражданской авиации Ливана после взрывов электронных устройств издал новую директиву, запрещающую пассажирам проносить пейджеры и рации на борт любых самолетов.

Ливан возложил ответственность за взрывы на Израиль.