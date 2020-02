Число погибших в Таиланде возросло до 17 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число жертв стрельбы, устроенной военнослужащим в Таиланде, возросло до 17, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Он продолжает удерживать 16 заложников на четвертом этаже торгового центра "Терминал-21".

Сотрудники правоохранительных органов совместно с армией проводят операцию по поимке преступника. Представитель полиции посоветовал общественности покинуть место происшествия, оставаться в помещении и следовать указаниям сотрудников служб безопасности.

Мотивы нападавшего остаются неясными. Солдат отправил несколько бессвязных сообщений перед нападением с критикой в адрес коррупционеров.

Премьер-министр Таиланд Прают Чан-Оча проинформирован о стрельбе. Он поручил заместителю министра обороны и главнокомандующему следить за ситуацией, а также расследовать причины произошедшего и хорошо позаботиться о раненых и семьях погибших. Вместе с тем министр здравоохранения Анутин Чарнвееракул на своей странице в Facebook сообщил, что больницам в провинциях Накхонратчасима, Бурирам, Сурин и Чаяпхум требуется донорская кровь для переливания.

Нападавшим оказался военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма. Он застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, затем скрылся на похищенном автомобиле. По пути к ТЦ злоумышленник обстрелял мирных жителей. Он вел трансляцию своих действий через Facebook, спустя некоторое время его страница была заблокирована.

Солдат, устроивший стрельбу в Таиланде, предположительно, удерживает 16 заложников на 4 этаже торгового центра, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Рядовой одной из частей таиландских сухопутных войск устроил стрельбу из автоматического оружия на улицах города Накхон Ратчасима (другое название - Корат), погибли не менее 12 человек, есть много раненых, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По сообщению местных СМИ, солдат угнал в расположении своей части, дислоцированной неподалеку от города, военный внедорожник HamVee, и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки по людям на улицах и зданиям. Как сообщили полицейские, преступник остановился у одного из торговых центров и открыл огонь по посетителям, после чего скрылся.

Местонахождение стрелка пока неизвестно.

#BREAKING Thailand: Soldier goes on shooting spree killing and injuring several people in Korat #กราดยิงโคราช #กราดยิงทั่วเมืองโคราช #savekorat

At least 20 dead, active shooter. pic.twitter.com/k49HTsAYLA