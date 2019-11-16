Число погибших в результате взрыва в Багдаде возросло до шести - ОБНОВЛЕНО

Число жертв взрыва, прогремевшего в центре Багдада, где проходят массовые демонстрации, возросло до шести.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в МВД Ирака.
По его данным, число пострадавших увеличилось до 30. Ранее сообщалось о четырех погибших и 20 пострадавших.
Заминированный автомобиль был подорван вблизи главной площади иракской столицы Тахрир, где собралось большое количество протестующих.
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По меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва, прогремевшего в пятницу вечером в столице Ирака Багдаде.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности.
По их данным, сработало самодельное взрывное устройство. Еще 20 человек получили ранения. Подробности случившегося пока не приводятся.
Anar TağıyevАвтор новости