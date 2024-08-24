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Число погибших в результате ударов Израиля по Газе возросло до 14

Число погибших в результате ударов Израиля по Газе возросло до 14 Число погибших в результате израильских ударов по южным и центральным районам сектора Газа возросло до 14.
Другие страны
24 августа 2024 г. 09:29
Число погибших в результате ударов Израиля по Газе возросло до 14

Число погибших в результате израильских ударов по южным и центральным районам сектора Газа возросло до 14.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, в результате удара по Хан-Юнису погибли по меньшей мере 11 палестинцев, еще три человека стали жертвами обстрелов в Нусейрате.

Ранее агентство WAFA передавало, что в результате авиаударов армии Израиля по Хан-Юнису на юге сектора Газа и лагерю беженцев Нусейрат в центральной части анклава погибли по меньшей мере 12 человек, еще 15 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Qəzzaya hücumu nəticəsində 12 nəfər ölüb, 15-i yaralanıb

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