Число погибших в результате ударов Израиля по Газе возросло до 14

Число погибших в результате израильских ударов по южным и центральным районам сектора Газа возросло до 14.

Число погибших в результате израильских ударов по южным и центральным районам сектора Газа возросло до 14.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, в результате удара по Хан-Юнису погибли по меньшей мере 11 палестинцев, еще три человека стали жертвами обстрелов в Нусейрате.

Ранее агентство WAFA передавало, что в результате авиаударов армии Израиля по Хан-Юнису на юге сектора Газа и лагерю беженцев Нусейрат в центральной части анклава погибли по меньшей мере 12 человек, еще 15 получили ранения.