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Число погибших в результате тайфуна "Яги" во Вьетнаме возросло до 197 человек

Число погибших в результате тайфуна "Яги" во Вьетнаме возросло до 197 человек Число погибших при наводнениях и оползнях, вызванных в ряде провинций Вьетнама супертайфуном "Яги", возросло до 197, ранее сообщалось о 179 погибших.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 08:51
Число погибших в результате тайфуна Яги во Вьетнаме возросло до 197 человек

Число погибших при наводнениях и оползнях, вызванных в ряде провинций Вьетнама супертайфуном "Яги", возросло до 197, ранее сообщалось о 179 погибших.

Как передает Report, такие данные привело Министерство сельского хозяйства страны.

Кроме того, в результате стихии 128 человек пропали без вести.

По данным вьетнамского Национального комитета по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам, супертайфун "Яги" стал самым сильным для Вьетнама за последние 30 лет. Стихия привела к масштабным разрушениям зданий, объектов инфраструктуры, повреждению значительных площадей сельскохозяйственных угодий.

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Версия на азербайджанском языке “Yaqi” tayfunu nəticəsində ölənlərin sayı 197 nəfərə çatıb

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