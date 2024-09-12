Число погибших в результате тайфуна "Яги" во Вьетнаме возросло до 197 человек

Число погибших при наводнениях и оползнях, вызванных в ряде провинций Вьетнама супертайфуном "Яги", возросло до 197, ранее сообщалось о 179 погибших.

Число погибших при наводнениях и оползнях, вызванных в ряде провинций Вьетнама супертайфуном "Яги", возросло до 197, ранее сообщалось о 179 погибших.

Как передает Report , такие данные привело Министерство сельского хозяйства страны.

Кроме того, в результате стихии 128 человек пропали без вести.

По данным вьетнамского Национального комитета по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам, супертайфун "Яги" стал самым сильным для Вьетнама за последние 30 лет. Стихия привела к масштабным разрушениям зданий, объектов инфраструктуры, повреждению значительных площадей сельскохозяйственных угодий.