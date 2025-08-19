О нас

Число погибших в результате сильных дождей и наводнений в Пакистане достигло 358 человек

Число погибших в результате сильных дождей и наводнений в Пакистане достигло 358 человек В результате сильных ливней и наводнений в области Хайбер-Пахтунхва в Пакистане за последние три дня погибли 358 человек.
Другие страны
19 августа 2025 г. 15:18
Число погибших в результате сильных дождей и наводнений в Пакистане достигло 358 человек

В результате сильных ливней и наводнений в области Хайбер-Пахтунхва в Пакистане за последние три дня погибли 358 человек.

Как передает Report со ссылкой на портал Dawn, об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям провинции Хайбер-Пахтунхва.

Сильные дожди, начавшиеся 15 августа, нанесли значительный ущерб по всей провинции. На прошлой неделе местное правительство объявило чрезвычайное положение после того, как проливные дожди разрушили дома, вынудили семьи покинуть свои жилища и оставили следы разрушений в районах Бунер, Сват, Шангла, Мансехра и других.

"Согласно прогнозам, дожди будут периодически продолжаться вплоть до 21 августа", - сообщил официальный представитель управления Анвер Шахзад.

Версия на азербайджанском языке Pakistanda ölənlərin sayı 358 nəfərə çatıb

