Число погибших в результате оползней на юге Индии достигло 277 человек

Число погибших в результате оползней в южном индийском штате Керала увеличилось до 277 человек.

Число погибших в результате оползней в южном индийском штате Керала увеличилось до 277 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of India.

Ранее департамент здравоохранения штата сообщал о 163 погибших. Более 200 человек получили ранения. Власти Кералы подтвердили, что 227 человек все еще числятся пропавшими без вести. Информации о погибших и пострадавших россиянах нет.

После двух дней проливных дождей в районе Ваянад южного индийского штата Керала в течение четырех часов сошли сразу три оползня. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, в ней участвуют военные, задействованы техника ВВС, поисковые собаки. Оползни снесли множество домов, разрушили дороги и мост.