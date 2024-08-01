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Число погибших в результате оползней на юге Индии достигло 277 человек

Число погибших в результате оползней на юге Индии достигло 277 человек Число погибших в результате оползней в южном индийском штате Керала увеличилось до 277 человек.
Другие страны
1 августа 2024 г. 09:18

Число погибших в результате оползней в южном индийском штате Керала увеличилось до 277 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of India.

Ранее департамент здравоохранения штата сообщал о 163 погибших. Более 200 человек получили ранения. Власти Кералы подтвердили, что 227 человек все еще числятся пропавшими без вести. Информации о погибших и пострадавших россиянах нет.

После двух дней проливных дождей в районе Ваянад южного индийского штата Керала в течение четырех часов сошли сразу три оползня. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, в ней участвуют военные, задействованы техника ВВС, поисковые собаки. Оползни снесли множество домов, разрушили дороги и мост.

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